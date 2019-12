Processo Ruby Ter | modella Battilana testimone

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lafilippina-italiana AmbraGutierrez, già finalista a Miss Italia, dovrà testimoniare nel filone romano del cosiddetto 'Ter' in cui sono imputati l'ex premier Silvio Berlusconi e il cantante Mariano Apicella. ieri la prima udienza del, davanti ai giudici della II sezione penale del tribunale capitolino, è stata rinviata al maggio del prossimo anno.In contestazione c'è la presunta dazione di denaro (per un totale di 157mila euro, ndr) da parte dell'ex premier al cantante perchè dichiarasse il falso a Milano sul caso delle cene eleganti organizzate ad Arcore. Sia Berlusconi che Apicella, di cui è stato chiesto l'esame in aula, rispondono del reato di corruzione mentre quello di falsa testimonianza è stato attribuito al solo artista napoletano. Il pm Roberto Felici ha chiesto di acquisire alcuni documenti, tra i quali la sentenza della Cassazione ...

