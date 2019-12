Death Stranding? Se c' è un maestro nel combinare il divertimento di un videogioco e

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Per quanto recensori e giocatori non siano tutti concordi sulle qualità e sul valore di, la prima fatica del nuovo Hideo Kojima post Konami ha attirato le attenzione anche di moltissime personalità non strettamente legate al mondo dei videogiochi.Dopo le opinioni molto interessanti espresse dal regista di Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, eccoci alle prese con altre dichiarazioni, questa volta del noto regista dell'imminente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Stiamo ovviamente parlando del regista, sceneggiatore e produttore J.J. Abrams.Abrams è stato intervistato da IGN in un video che potrebbe contenere alcuni spoiler. Le parole che riportiamo però non ne contengono alcuno. Il regista, che ha più volte incontrato Kojima, loda il suo lavoro e la sua spiccata autorialità.Leggi altro...

