La commovente riunione tra Michael e Miss Poppy

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I video con le riunioni tra gli animali ed i loro amici umani, sono la parte più bella che si può vedere sul web. Proprio per questo oggi abbiamo deciso di parlarvi del video diTully e della sua amata cagnolina. Il legame che hanno instaurato è davvero speciale. L’uomo ha adottato la cucciola quando aveva pochi mesi di vita e sin da subito i due hanno creato un rapporto speciale e meraviglioso. Erano diventati inseparabili e vederli era bellissimo per i loro amici e per i loro familiari. L’uomo, infatti, quando ha saputo che doveva andare via per lavoro, aveva il cuore a pezzi. E’ stato costretto a dover salutaree a lasciarla a sua madre. Sapeva che non sarebbe stato facile e che non sarebbe stato lontano da lei solo per una settimana, ma che ci sarebbe voluto più tempo. Dopo due lunghi mesi, l’uomo è potuto tornare di nuovo a ...

zazoomblog : La riunione molto commovente tra Django e Sheldon - #riunione #molto #commovente #Django -