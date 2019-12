Come nasce un peperoncino piccante da record

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Se lazza estrema non fa per voi, tenetevi alla larga dal Carolina Reaper. Nel 2013, infatti, questoè entrato nel Guiness dei primati, guadagnando la nomea lusinghiera di World’s hottest chilli,piùal mondo. Tutto merito di Ed Currie, fondatore di PuckerButt Pepper Company: ognuno ha la sua missione nella vita, e quella di Currie, ormai da qualche anno, è incrociare diverse varietà di piante del genere Capsicum. Qui ci spiega cosa significa sedersi a un tavolo con l’idea di generare e coltivare la cosa piùmai esistita. E così è stato per il Carolina Reaper, un incrocio tra uno Sweet Habanero e un Naga Viper. Per capirci, sono necessari almeno dieci peperoncini habanero, o sessanta serrano, per uguagliare il livello di capsaicina di un solo Carolina Reaper. Basta dare uno sguardo alla scala di Scoville, che misura ...

