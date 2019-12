BoJo resta in vantaggio | ma il rischio di un Parlamento appeso è concreto

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Get Brexit done”. Stampato sul grembiule da cuoco e sulla cassetta del latte, condiviso compulsivamente sui social e ripetuto come un mantra in ogni dichiarazione programmata alla stampa. Salvo poi perdere la pazienza – fino quasi a “nascondersi dentro un frigo” - quando a volerlo intervistare è Itv, l’emittente che ha sollevato la polemica per la foto del bambino malato costretto a dormire per terra all’ospedale di Leeds. Il battibecco in diretta tra lo staff del premier Boris Johnson e un reporter di Good Morning Britain (popolare programma del mattino di Itv condotto da Piers Morgan e Susanna Reid) tradisce tutto il nervosismo che accompagna i Tories in questa vigilia elettorale. Se la vittoria dei conservatori, infatti, è data per scontata, non è più così scontato che il partito guidato dariesca a ...

