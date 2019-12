Valanghe Cervinia: snowborder provoca una valanga, non ci sono coinvolti (Di martedì 10 dicembre 2019) Una valanga, provocata da uno snowboarder che si trovava fuori pista in una zona non autorizzata, e’ caduta nel primo pomeriggio di oggi nel comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia. Lo sciatore e’ fuggito e non risultano altre persone coinvolte. Il distacco si e’ verificato alle 14.30 circa nella zona del lago Goillet e la slavina ha invaso per otto metri la pista del Ventina. Sul posto sono intervenuti le guide del soccorso alpino valdostano e gli operatori della societa’ Cervino spa. Le perlustrazioni con i cani da valanga e con le apparecchiature da ricerca Artva e Recco hanno avuto esito negativo.L'articolo Valanghe Cervinia: snowborder provoca una valanga, non ci sono coinvolti Meteo Web.

