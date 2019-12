huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019)in più a, per la sicurezza. In che modo? Grazie a un incentivo per i commercianti che terranno le vetrine e le insegnedi. È questo il contenuto deld’intesa - sottoscritto questa mattina dal Prefetto, dal sindaco, dal presidente della Camera di commercio e dall’amministratore delegato di Acea - perfezionato sulla base delle indicazioni emerse dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 15 novembre. Lo riferisce il Viminale.Il ministro dell’Interno,ana Lamorgese, ha espresso “grande soddisfazione per un concreto risultato raggiunto per rafforzare la sicurezza nella Capitale: è un progetto pilota che parte in due Municipi e costituisce un modello di sicurezza partecipata e che potrà essere esteso anche in altre aree della Capitale. Il mio apprezzamento va a ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Incentivi ai negozianti di Roma che lasciano le luci accese di notte: il protocollo del Viminale per la sicurezza https… - HuffPostItalia : Incentivi ai negozianti di Roma che lasciano le luci accese di notte: il protocollo del Viminale per la sicurezza -