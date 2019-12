Tiziano Ferro | “la cosa a cui penso di più | è un figlio”

bigodino

(Di domenica 8 dicembre 2019) È uno dei cantanti più amati dagli italiani,. Lo scorso luglio si è sposato con Victor Allen e negli ultimi giorni si sta parlando di un’intervista che gli è stata fatta da Sky TG24, durante la quale il cantante si è aperto ed ha confessato i suoi desideri e le sue paure. “Se c’è unaa cuidi più nella vita, è quella di avere un figlio. Chiunque abbia un figlio, mi ha raccontato che se non lo hai, non puoi neanche avvicinarti a capirepossa essere. Quindi io mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente desiderare e pregare senza negoziare. Direi: se vuoi sto qua”. Questo è ciò chesogna, ma per adesso non ha rivelato nessuna intenzione di fare questo passo ...

