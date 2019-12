Vin brulé | ricetta semplice e origine

gqitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il vin brulé è una bevanda aromatica a base di vino rosso, frutta e spezie che discende dal prelibato Conditum Paradoxum dell'antichità, di probabilegreca, descritto nel De re coquinaria, una raccolta di ricette del primo gastronomo della storia, Marco Gavio Apicio (25 a.C.-37 d.C.), patrizio romano contemporaneo di Tiberio. Si trattava di un vino dolcificato con miele, scaldato e aromatizzato con pepe, foglie di nardo, zafferano e datteri, che veniva offerto agli ospiti alla fine del pasto. Ladel vin brulé originario era molto diffusa anche nel Medioevo, arricchita con erbe officinali e medicinali per poi assestarsi nellaattuale (seppure con diverse interpretazioni locali, alcune delle quali prevedono addirittura il vino bianco. E qui conviene usare l'accortezza di sostituire i chiodi di garofano con l'uvetta). Si tratta di ...

