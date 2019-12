Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il 48% degli italiani ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di parlamento ed elezioni lo rileva ilsensine l’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese il 79,8% di italiani Inoltre convinto che nell’ultimo anno siano aumentati gli episodi di intolleranza è razzismo verso gli immigrati con valori più elevati al centro e al sud aperi del 58% degli intervistati crescente l’antisemitismo è sempre per il Censis nel 2017 il 31,1% degli immigrati italiani con almeno 25 anni era in possesso di un titolo di studio di livello universitario e il 53,7% aveva tra i 18 Ei 39 anni 3 2013-2017 aumentato sia il numero di laureati trasferiti all’estero si è quello dei diplomati lo dice un rapporto del Censisfai 2008-2017 i saldi con ...

