Trono Over | Ursula Bennardo spiazza | “Ida e Riccardo? Un disastro!”

Ida Platano struccata : la dama del Trono Over è irriconoscibile [FOTO] : Negli ultimi giorni si parla molto di Ida e Riccardo, lui le ha chiesto di sposarlo, ma la risposta di Ida resta un’incognita. Nella puntata in cui è avvenuta la proposta i due sembravano molto vicini e qualcuno dice che la bella parrucchiera siciliana abbia risposto di “sì” sussurrandoglielo all’orecchio. Nell’attesa vi mostriamo un’Ida inedita, come non l’avete mai vista… Bellissima anche senza ...

Uomini e Donne : chi è Valentina Autiero - la dama del Trono Over : C’è una nuova dama in città! Qualcuno all’interno del salottino di Uomini e Donne conquista l’attenzione del pubblico e non stiamo parlando di Gemma Galgani, la dama torinese che da anni oramai ha monopolizzato l’interesse del Trono Over che sempre più è riuscito a far breccia nel cuore degli spettatori ponendosi al pari del Trono classico. La dama si chiama Valentina Autiero e scopriamo meglio chi è quando è lontana dalle telecamere di Uomini ...

Trono Over - che fine ha fatto Angela Di Iorio? Eccola oggi : Angela Di Iorio è stata una delle protagoniste più discusse del Trono over di Uomini e Donne. Le accesissime liti con la sua acerrima nemica televisiva Tina Cipollari hanno monopolizzato l’attenzione dei telespettatori. Ma che fine ha fatto la dama? Angela Di Iorio dopo il Trono over di Uomini e Donne Angela Di Iorio ha deciso di abbandonare il programma e di ritirarsi a vita privata senza aver trovato l’amore. La dama è molto attiva ...

Gemma Galgani irriconoscibile senza trucco : la dama del Trono Over mostra i difetti [FOTO] : Gemma Galgani regina del Trono over di U&D Da quasi un decennio Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono over di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In questo arco di tempo la dama torinese ha avuto la possibilità di frequentare tantissimi cavalieri per instaurare un […] L'articolo Gemma Galgani irriconoscibile senza trucco: la dama del Trono over mostra i difetti [FOTO] proviene ...

Trono Over Gemma delusa : Juan Luis riceve dei fiori e Armando non sa che fare : Torna anche oggi il Trono over a “Uomini e Donne“. Se ieri abbiamo assistito alla proposta di matrimonio più chiacchierata del web, oggi la puntata sarà dedicata a Gemma, Juan Luis e Armando. Juan Luis riceve dei fiori da parte di una corteggiatrice anonima… La relazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano procede tra alti e bassi. Le ultime indiscrezioni ci rivelano che la dama torinese ha smesso di seguire Ciano sui ...

Uomini e donne Trono Over - Riccardo : ‘Vuoi sposarmi?’ - Ida reagisce in modo inaspettato : Proposta di matrimonio a Uomini e donne. Non è la prima volta che accade, ma a questo giro riguarda due protagonisti molto in vista come Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Eppure per come stavano andando le cose tra di loro nessuno avrebbe potuto pronosticare un simile epilogo. L’ultima volta infatti i due si erano lasciati in malo modo, ma dopo quell’episodio lui si era scusato con lei al telefono e l’aveva raggiunta a Brescia ...

Trono Over - Giorgio a Gemma : “Stare da soli…” : A distanza di tempo Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani. Ecco le parole che il famoso “gabbiano” ha rivolto alla dama torinese durante una recente intervista. Gemma Galgani innamorata di Juan Luis: come va tra loro La dama per eccellenza del Trono Over di Uomini e Donne è Gemma Galgani, che in tutti questi anni ha provato con tutte le forze a trovare l’amore giusto per lei. In questo momento il suo cuore batte ...

Trono Over - proposta di matrimonio in diretta : Riccardo si inginocchia ma Ida… : Oggi è una grande giornata per il mondo del Trono Over. Riccardo Guarnieri ha intenzione di chiedere la mano della sua Ida Platano, ma lei accetterà? C’è molta trepidazione in studio, perché finalmente nella prima parte della trasmissione sapremo la verità. Fiori d’arancio per Riccardo e Ida? Poco tempo fa la crisi aveva colpito la coppia, tanto da far pensare che il lieto fine fosse ormai lontano. Le cose però stanno ...

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over | Gemma Galgani furiosa : Secondo le nuove anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, durante la puntata di domani vedremo per l’ennesima volta Gemma Galgani furiosa. Quale sarà questa volta il motivo? Nella puntata di domani vedremo di nuovo andare in onda il trono over con le vicende di Ida Platano, Riccardo Guarnieri e la dama Gemma Galgani. […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni trono over | Gemma Galgani furiosa proviene da www.meteoweek.com.