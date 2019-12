Taverna | screening neonatale salva la vita | servono più laboratori

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – “Dal 2016 in Italia c’e’ una legge importantissima: la 167. Che da anni stando piccole vite grazie alloesteso e gratuito. E’ stata la prima legge del MoVimento 5 Stelle e sono orgogliosa che porti il mio nome. Cosi’ come sono fiera della lotta portata avanti e vinta quando eravamo ancora all’opposizione.” “La stessa battaglia che oggi vincono tantissime famiglie grazie a un unico test, a un piccolo prelievo di sangue dal tallone, nei primi giorni didel loro piccolo, grazie al quale si identificano patologie metaboliche rare, molto difficili da riconoscere, che degenerano rapidamente, in alcuni casi, in poche ore”. Cosi’ la vicepresidente del Senato Paola, del Movimento 5 Stelle, intervenendo all’Istituto di Superiore di Sanita’ al convegno nazionale ...

