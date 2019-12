Ragazza investita in via Berna a Milano | la polizia locale indaga

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nella notte di giovedì 5 Dicembre 2019 è stata trovata unadi diciannove anni priva di sensi e con una ferita sanguinante alla testa in Via. La segnalazione al 118 è arrivata intorno alle 3:00 di notte e il personale medico si è apprestato a medicarla in loco prima di trasferirla all’Ospedale San Carlo, dove è stata ricoverata intorno alle 4:00 del mattino. Nulla di certo è ancora lecito sapere sulle cause dell’incidente di Via; tuttavia, laintervenuta sul posto sospetta che un pirata della strada, poi fuggito, abbia investito ladi. Lasarebbe ora fuori pericolo.Lae ricoverata al San Carlo dinon sarebbe in pericolo di vita, ma si troverebbe tutt’ora in prognosi riservata. Qualcuno potrebbe aver travolto lamentre questa ...

