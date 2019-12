Francesco Colella a Blogo | Per un attore è impossibile interpretare Palmiro

blogo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) "Sono stato chiamato aTogliatti, ho un profondo rispetto per lui. Ho cercato non di interpretarlo, ma di suggerire qualcosa che si avvicinasse a Togliatti. La sua altezza morale e umana è talmente importante che io non potevo con i miei strumenti dimodellare il personaggio.Togliatti, se avesse voluto e potuto raccontare di sè, lo avrebbe fatto con grande serietà e senso di riservatezza".spiega così, ai microfoni di, il suo approccio aTogliatti, di cui veste i panni in Storia di Nilde, la docufiction di Rai1, in onda giovedì 5 dicembre in prima serata, sulla figura di Nilde Iotti, la prima donna nella storia d'Italia ad aver ricoperto la carica di Presidente della Camera dei deputati. Anna Foglietta a: "Io Nilde Iotti, è un sogno che si realizza". E fa mea culpa ...

