wired

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)(Photo by Chesnot/Getty Images) Da quandoha deciso di iniziare a nascondere il conteggio deiricevuti dai post sul social network, molti utenti si sono ritrovati a sentire la mancanza di questa funzione. Gli utenti possono però continuare aildeiricevuti dalle foto grazie a un’estensione di Google Chrome in grado di rivelare ildi apprezzamenti ricevuti. The Return of thes è il nome dell’estensione che conteggia ie ne sovrappone ilai commenti nell’angolo in alto a destra del post sulla piattaforma web di. L’estensione funziona solamente su Google Chrome quindi, se visualizzati in app, i post sucontinueranno a non mostrare ildeio dei commenti ricevuti. Da desktop, invece, non servirà cliccare sulla foto interessata per avere quei numeri, ma i dati compariranno già in fase di ...

borghi_claudio : Eh niente, sul MES si sono fatti fare fessi anche stavolta. Una volta il trucco c'è e non si vede ma se tutto il mo… - antocalderone : C’è un trucco per tornare a vedere il numero di like su Instagram - Black_fyah : RT @atominobipbip: @Black_fyah Appunto, il trucco è quello. C’è il terrore vero di incontrare un poliziotto che t ammazza ma qst non incide… -