Dagli Usa in barca, Greta è a Lisbona

Thunberg è arrivata in catamarano aStati Uniti dopo tre settimane di viaggio a emissioni zero. L'ideatrice dei 'Fridays for Future' ha ottenuto un passaggio su un catamarano di 15 metri da una famiglia di blogger australiani. Dopo il Portogallo,è diretta a Madrid per partecipare alla Cop25,conferenza sui cambi cambiamenti. "Continueremo a lottare - diceper garantire che si sentano le voci della gente e si sentano le voci delle future generazioni, in particolare del sud del mondo. E' emergenza globale".(Di mercoledì 4 dicembre 2019)