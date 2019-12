Ue: prestito Alitalia va notificato

Gli aiuti di Stato vanno notificati a Bruxelles. Così la Commissione europea riguardo l'."E devono astenersi dal metterle in atto fino a quando la Commissione non abbia deciso definitivamente su esistenza e compatibilità degli aiuti.Se una misura viene concessa senza notifica, la Commissione potrebbe avviare un'indagine formale se avesse seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno". Al momento,la richiesta dell'Italia di un ulterioredi 400 milioni di euro non risultaalla Ue.(Di lunedì 2 dicembre 2019)