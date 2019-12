La Regione accoglie le richieste | aumento delle linee per tre comuni del salernitano

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – LaCampania ha accolto ledei sindaci deidi Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Siano per il potenziamentomattutine destinate agli studenti del territorio che frequentano gli istituti superiori di Roccapiemonte e Cava dei Tirreni. Gli studenti chiedevano l’attivazione di una nuova corsa per raggiungere le scuole senza accumulare ritardi dovuti al passaggio dei bus già previsti sempre pieni lungo il percorso da Siano a Roccapiemonte. Da Lunedi 2 dicembre 2019, sulla tratta Siano-Salerno (linea 9) sarà aggiunta una nuova corsa con partenza da Siano alle ore 7:25 per venire incontro alle esigenze manifestate dagli studenti. La nuova corsa sarà effettuata dalla ditta Leonetti & Gallucci, concessionaria di zona. Altre novità riguarderanno il trasporto ...

