Citroën C3 Aircross - Svelata l' edizione speciale C-Series

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lapresenta la serieC3C-, un allestimento personalizzato che in futuro verrà declinato anche su altri modelli della Casa francese, così come accaduto per la precedente serie Origins. In Francia, la crossover compatta viene venduta nelle versioni Puretech 110 benzina e BluHDi 100 e 120 a partire da 22.300 euro: al momento non sappiamo se verrà lanciata anche in Italia. Nuove finiture rosse per la C-. La C-sfoggia finiture esterne Anodised Deep Red per le cornici dei gruppi ottici, per le calotte degli specchietti retrovisori e sulle finiture plastiche delle portiere. Questa tinta, non disponibile fino a oggi, è abbinabile alla verniciatura principale Natural White, Perla Nera Black, Soft Sand, Cumulus Grey e Platinum Grey. Gli interni sono invece caratterizzati dalle finiture Satin Chrome e dal tessuto Tep Mistral sulla plancia , ...

