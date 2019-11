Valanga sul Monte Bianco | morti due sciatori

vanityfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Sono due le vittime dellache sabato mattina si è staccata dalla zona di Punta Helbronner, sul, nei pressi di Courmayeur. Si tratta di due: Edoardo Camardella, 28 anni, maestro di sci di La Thuile (Aosta). Insieme a lui ha perso la vita Luca Martini, di 32 anni, di Finale Ligure (Savona). Le vittime, i cui corpi sono stati estratti dalla neve dal Soccorso Alpino Valdostano arrivato sul posto, insieme alle unità cinofile e due elicotteri, pochi minuti dopo il distacco avvenuto a quota tremila metri, sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay. In quella zona si pratica lo sci fuoripista, i dueerano arrivati insieme a tre amici, che si sono salvati, e quando sono stati sorpresi dalla slavina sono stati trascinati a valle facendoli cadere da un salto di roccia per 300 metri. In questi giorni tutta la zona è stata interessata da forti nevicate e ...

