Torino di Sangro | uccide la moglie a colpi di pietra

(Di venerdì 29 novembre 2019) Una violenza inaudita contro una povera indifesa. Un uomo di 68 anni ha ucciso la65enne a pugni edidi, abbandonando poi il cadavere in una piccola scarpata. Il delitto, al culmine di una lite scoppiata in strada, è avvenuto in contrada Montesecco. Dopo l’omicidio, l’uomo è tornato a casa e da lì ha telefonato al 118. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, che lo hanno bloccato nella sua abitazione didi, ancora sporco di sangue. L’uomo pare che soffrisse di disturbi psichici.

