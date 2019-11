Programma e deviazioni autobus per il fine settimana e lunedì

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma – A Roma domani, domenica 1 e lunedi’ 2 dicembre, per lavori in piazzale Cervantes e in viale dello Scalo San Lorenzo, tra piazzale Labicano e largo Talamo, saranno necessarie alcune modifiche sulla rete dei tram. La linea 2 sara’ sospesa e sostituita dai bus sull’intero percorso. Le linee 3 e 19 limiteranno il servizio a porta Maggiore e saranno sostituite dai bus sul resto dell’itinerario. Domenica, dalle 10 alle 18, torna Via Libera la rete ciclopedonale che attraversa Roma con strade interamente o parzialmente chiuse al traffico ed eventi ispirati allo sport e alla sostenibilita’. L’elenco delle vie interessate e gli appuntamenti insi possono consultare su romamobilita.it. Da lunedi’ 2 dicembre percorso modificato per la linea 81. Il capolinea di partenza sara’ in piazza Roberto Malatesta e, verso piazza Lodi, i ...