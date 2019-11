Nuove immagini del “visitatore” interstellare 2I Borisov | ha una coda lunga 12 volte il

Crollo viadotto sull'autostrada A6 - le Nuove immagini dal drone : nuove immagnia aeree del Crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona. Una porzione di circa 30 metri di viadotto è crollata a circa 1,5 chilometri dalla città ligure, all’altezza del km 122, in località Madonna del Monte. I tecnici hanno verificato l’integrità del viadotto in direzione Savona che, a una prima analisi, sembra non essere stato danneggiato dalla frana, causata “dalle incessanti ed eccezionali piogge che hanno colpito l’area del ...

Half-Life : Alyx si mostra in Nuove incredibili immagini che lasciano a bocca aperta : "Valve is back!", sembra urlare a tutti il primissimo trailer di Half-Life: Alyx pubblicato nella giornata di ieri ed effettivamente il filmato che mostra soprattutto scene di gameplay (per quanto montate ovviamente ad hoc) dimostra l'incredibile potenza dell'iconico ritorno di Half-Life e di Valve, quella Valve che sviluppa videogiochi, che sviluppa capolavori.Ovviamente è presto per dirlo ma se la compagnia si è scomodata con un nuovissimo ...

The Witcher di Netflix è già stato rinnovato per una seconda stagione e si mostra in Nuove immagini : La prima stagione della serie TV di The Witcher targata Netflix verrà ufficialmente lanciata il 20 dicembre e mentre l'attesa per l'adattamento della storia di Geralt di Rivia è alle stelle, arriva una notizia che non può che far gioire parecchi fan.A quanto pare Netflix ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie ancora prima di attendere di scoprire l'accoglienza riservata al primo ciclo di episodi. Una mossa che almeno ...

Overwatch 2 : Nuove immagini e un video gameplay alla scoperta della modalità storia : Overwatch 2 è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa BlizzCon 2019 e se il materiale mostrato durante l'evento non è bastato a saziarvi allora forse vi interesserà sapere che sono disponibili nuove immagini ed un filmato dedicato alla prima missione della modalità storia.Il trailer proviene da una diretta (mandata in onda dopo l'evento principale) trasmessa su YouTube, che ha visto la partecipazione del pro player xQc. Il video mostra ...

Il Pentagono diffonde Nuove immagini del blitz contro al Baghdadi : L'articolo Il Pentagono diffonde nuove immagini del blitz contro al Baghdadi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Overwatch 2 : trapelano Nuove immagini con le possibili abilità di Tracer : A pochi giorni dal probabile annuncio di Overwatch 2 alla BlizzCon 2019, ecco spuntare in rete nuove potenziali immagini del titolo dedicate a Tracer. Mentre l'evento inizierà venerdì 1 novembre, gli screenshot mostrerebbero le abilità dell'eroe e alcune skin.A causa della qualità delle immagini, non abbiamo la migliore visione di questi talenti, ma sembra ce ne siano due per ogni livello. Possiamo aspettarci che ciò risulti vero per tutti i ...

La serie Netflix di The Witcher torna a mostrarsi in Nuove immagini : Mentre i fan sono in trepidante attesa per il debutto su Netflix della serie TV di The Witcher, ecco arrivare delle nuove splendide immagini da Il Corriere della Sera.Il famoso quotidiano italiano si è recato in esclusiva sul set della serie, e qui ha scattato alcune foto che potete vedere più in basso.E' possibile anche leggere un articolo de Il Corriere della Sera, in cui si parla della serie e dei personaggi legati all'universo creato da ...

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood in Nuove immagini e diversi dettagli che ci trasportano nel World of Darkness : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è uno dei videogiochi principali presentati alla PDXCon. Patch, Game Director di Cyanide, ha introdotto i fan del gioco di ruolo carta-e-penna a tutta una serie di novità sul progetto, che arriverà nell'estate del 2020. Dopo il trailer mostratovi nella giornata di ieri ecco nuove immagini e alcuni dettagli cortesia del comunicato ufficiale condiviso da Bigben Interactive.In un primissimo trailer mostrato sul ...

Nioh 2 : le Nuove immagini mostrano alcuni dei personaggi e dei demoni del gioco : Di recente sono state pubblicate nuove immagini relative a Nioh 2, che in particolare mostrano alcuni personaggi e demoni presenti nel gioco. Nelle immagini compaiono il Daimyo Yoshimoto Imagawa, la bellissima Nohime, nuovi spiriti guardiani e demoni.Nioh 2 espanderà le meccaniche introdotte nel primo capitolo, oltre ad alcune novità per quanto riguarda il gameplay ci sarà la possibilità di creare il proprio personaggio all'inizio del gioco. La ...

Shenmue III si mostra in una serie di Nuove immagini : Deep Silver ha pubblicato una serie di nuove immagini dedicate a Shenmue III, il nuovo capitolo di prossima uscita. Queste nuove schermate mostrano alcuni degli ambienti e dei personaggi con cui avremo a che fare durante il gioco.Shenmue III è la continuazione dell'epica storia di Ryo Hazuki, giovane ragazzo in cerca dell'assassino di suo padre. I giocatori esploreranno anche un mondo aperto vivace e colorato, incontreranno personaggi intriganti ...