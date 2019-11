Conte | giusto che riforma della prescrizione sia in vigore a gennaio

Giuseppe Conte : "Giusto che la prescrizione entri in vigore". Ma il dem Orlando frena : "Mancano soluzioni adeguate" : “La norma sulla prescrizione è giusto che ci sia” anche perché gli effetti verrebbero a prodursi “negli anni a venire”. Così il premier Giuseppe Conte che aggiunge: “Questo non significa che non c’è necessità di assicurare un sistema di garanzie adeguato per assicurare il vincolo costituzionale della durata ragionevole dei processi . Sono convinto - ha aggiunto- che con ...

Conte : la manovra renderà il paese più giusto - equo e sicuro : Conte: "Diciamo la verità agli italiani. Questa e' una manovra economica per le famiglie, i lavoratori e le imprese.Per chi chiede più innovazione

Da Pioli al sogno di allenare la Lazio - Klose si racconta : “Stefano è l’uomo giusto per il Milan - Conte farà grande l’Inter” : L’ex attaccante della Lazio ha parlato dei protagonisti della Serie A, rivelando di sognare un giorno di allenare la Lazio Il calcio è rimasto la sua vita, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo per diventare allenatore. Miroslav Klose adesso guida gli Allievi del Bayern Monaco, mantenendo le stesse caratteristiche mostrate in campo nel corso della sua carriera. Ph. sito Ac Milan Un occhio verso l’Italia lo lancia ...

Conte : in un Paese più giusto meno tasse per gli onesti : Conte: "Dobbiamo realizzare un Paese più giusto in cui ci siano asili nido gratuiti e si dia un senso ai principi di dignità della Costituzione"