Città allagate | frane | crolli | morti | “in Italia questi episodi saranno sempre più

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) “Gli eventi accaduti nei giorni scorsi non sono più emergenze, mapiù frequenti. Il problema, a questo punto, sta nel sapere come comportarsi, ovvero cosa fare prima e durante“. Così ai microfoni di MeteoWeb, Antonello Fiore, Presidente nazionale della Societàna di Geologia Ambientale, parlando delle alluvioni, delle inondazioni e delleche ingiorni hanno piegato l’, da nord a sud. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e i pericoli che corrono i comunini, a livello idraulico e per il rischio, “secondo il rapporta Ispra 2018 – precisa Fiore – a livello nazionale su 7983 comuni, ben 7275, ovvero il 91%, presenta nel proprio territorio superfici a pericolosità idraulica e a rischio. Viviamo dunque in un territorio fragile, che presenta criticità da nord a sud. Ma non solo, perché a ...

TgrVeneto : Allerta maltempo. Venezia ancora sott'acqua. Marea a 110 cm. Nelle immagini di Giovanni Stefani il ponte delle Gugl… - Sheldon43245858 : @lucianonobili L’Italia va a pezzi,città allagate,ponti che crollano...e per voi la priorità è lo ius culturale?si.… - skyeltonblues : @domenicomarock @agorarai Sapete,vero,che abitano e aprono attività nelle aree golenali,fatte apposta per essere al… -