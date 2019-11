Carlo Conti a Blogo | Tale e quale show vip e nip confermati nel 2020 VIDEO

Fonte : blogo

(Di martedì 26 novembre 2019) "Non mi aspettavo che andasse così bene. Ora bisogna capire come coniugarla: con persone che sanno fare una sola imitazione bene, oppure con persone - imitatori - che sappiano fare più imitazioni e che restano in gara per più puntate".ha commentato così, ai microfoni di, l'esperimento dinip, andato in onda venerdì scorso su Rai1. Il conduttore, dunque, ha confermato per la prossima stagione non soltanto la versione vip del suo fortunato programma, ma anche quella con la gente comune tra i concorrenti.ha poi spiegato che La Corrida tornerà in onda dopo Sanremo, a febbraio, e ha precisato che il suo coinvolgimento nel Festival targato Amadeus sarà limitato alla partecipazione in giuria a Sanremo Giovani 2019 (insieme a Baudo, Chiambretti, Bonolis e Clerici). Prima però l'appuntamento in prime time con la finale dello Zecchino d'oro, di cui ...

Raiofficialnews : 'Dopo 19 anni, la finale dello #ZecchinodOro torna in prima serata' 62esima edizione dello @zecchinodoro, da mercol… - Raiofficialnews : “Lo #ZecchinodOro è uno dei grandi eventi del nostro Paese. Con @antoclerici cercheremo di colorare lo… - Raiofficialnews : È il più importante festival delle canzoni per bambini in Italia: torna lo #ZecchinodOro. La 62esima edizione, dal… -