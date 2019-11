Paese a pezzi | crolla un ponte e un tratto di autostrada

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Stefano Zurlo È la politica del cerotto. A ogni alluvione o frana si risponde con il rammendo di quel lembo di territorio slabbrato. Un continuo testacoda neldelle perenni emergenze e della logica del giorno dopo. Una rincorsa continua, in un territorio martoriato, a una normalità - concetto empirico - che non c'è mai stata. Cosi la prevenzione spesso diventa un'esposizione sulla prima linea delle calamità. L'Ispra, l'Istituto nazionale per la protezione dell'ambiente, offre dati che vanno letti come una requisitoria: quasi tutti i comuni italiani, il 91 per cento per la precisione, sono a rischio. Questo almeno ci dice la mappa del dissesto idrogeologico del 2017. Rispetto al 2015, due anni prima, una porzione significativa del municipi tricolori, il 3 per cento, è stata trascinata in questa spirale rovinosa. Insomma, la carta dell'Italia malata si allarga invece di ...

AriwithaK : RT @catlatorre: 130 strade chiuse, il #Piemonte completamente bloccato, oltre 500 sfollati e 600 persone isolate. Ogni pioggia abbondante i… - AngeloRindone : RT @catlatorre: 130 strade chiuse, il #Piemonte completamente bloccato, oltre 500 sfollati e 600 persone isolate. Ogni pioggia abbondante i… - enjoIrasshole : RT @catlatorre: 130 strade chiuse, il #Piemonte completamente bloccato, oltre 500 sfollati e 600 persone isolate. Ogni pioggia abbondante i… -