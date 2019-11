Il Movimento 5 stelle mi pare sulla via dell' estinzione | dice Salvini 

F35 - la delusione delle associazioni : "Voltafaccia di Pd e Movimento 5 stelle" : "Taglia le ali alle armi" (campagna promossa da Sbilanciamoci, Rete della Pace e Rete Italiana per il Disarmo) esprime...

Movimento 5 Stelle - Di Maio chiude a intesa col PD : 'In Emilia e Calabria corriamo soli' : Rischia di diventare una bufera quella che si sta vivendo nel Movimento 5 Stelle in queste ore. Dopo il voto della base, che ha deciso di partecipare alle prossime elezioni regionali emilano-romagnole e calabresi, non si è fatta attendere la reazione del capo politico Luigi Di Maio, che ha chiaramente confermato la sua intenzione di voler correre in maniera indipendente. Ieri pomeriggio, a margine della sua prima tappa del tour siciliano, ai ...

Grillo blinda Di Maio : "Il capo del Movimento 5 stelle è lui - non rompete" : Beppe Grillo: "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io...

Elezioni regionali Calabria - il candidato alla presidenza del Movimento 5 Stelle è Francesco Aiello : Il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo candidato alla presidenza della Regione Calabria: si tratta del docente universitario di politica economica Francesco Aiello. Lo stesso docente, che è anche fondatore del portale di economia Open Calabria, avrebbe chiesto qualche giorno per sciogliere la riserva e decidere se accettare la candidatura.Continua a leggere

Basta alleanze coi 5 stelle - il Pd ascolti il Movimento delle sardine : Più di ventimila votanti su Rousseau, prendendone i risultati per affidabili, hanno deciso che il M5S si presenterà alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, smentendo l’indicazione di Di Maio e dei governativi.L’idea di dare una mano al Pd, non dico alleandosi, ma anche solo, con una forma di desistenza, schierandosi contro Salvini, non piace agli attivisti cinquestelle; d’altra parte si erano già ...

Paradosso Movimento 5 stelle : mai così lacerato - ma Di Maio cade sempre in piedi : La base ha deciso, il M5s correrà con proprie liste alle regionali in Emilia Romagna e Calabria. Un duro colpo a Di Maio...

Il Movimento 5 stelle dovrà correre alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria : Il Movimento 5 stelle deve correre alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È la 'sentenza' emessa dalla base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. Con il 70%, il popolo dei 5 stelle si esprime a favore della presentazione di liste nelle due regioni che andranno alle urne il 26 gennaio. Un risultato a sorpresa, dopo giorni di tensioni interne con i parlamentari calabresi ed Emiliani che hanno contestato la scelta iniziale del ...

Su Rousseau va in scena il suicidio del Movimento Cinque Stelle e del governo Conte Bis : La scelta del Movimento Cinque Stelle di correre alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria e di farlo in solitaria è un clamoroso assist a Matteo Salvini e una minaccia più che concreta alla sopravvivenza del governo Conte Bis. Di fatto, un harakiri del Movimento, succube della narrazione di Salvini e degli umori del suo elettorato.Continua a leggere

Movimento 5 stelle - ecco la domanda su Rousseau per far saltare le candidature in Emilia e Calabria : È in corso dalle 12, e si protrarrà fino alle 20, la consultazione sulla piattaforma Rousseau degli iscritti Movimento 5 stelle, i quali decideranno se il Movimento correrà o meno alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. È stato reso pubblico il quesito, finora un'incognita. "Il Movimen

Movimento 5 stelle - terremoto in Calabria prima del voto : si dimette il coordinatore Paolo Parentela : Con un lungo post su Facebook, il coordinatore Movimento 5 stelle della campagna elettorale in Calabria, Paolo Parentela, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva in polemica con "i vertici del Movimento che scelgono di non scegliere e deludono le migliaia di attivisti calabresi che con

Movimento 5 stelle - "la porcheria" che fa esplodere i grillini : Di Maio fa votare - loro lo massacrano : Si approfondiscono le crepe all'interno del Movimento 5 stelle. Il rebus è rappresentato dalle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. I big del Movimento, incluso Luigi Di Maio, preferirebbero la desistenza, mentre gli esponenti locali spingono per presentare la lista (anche senza

Il Movimento 5 Stelle lascerà decidere agli iscritti se presentarsi alle Elezioni Regionali : Gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a decidere sulla partecipazione alle prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, in programma il prossimo 26 gennaio: "Abbiamo consultato le persone che portano dalla prima ora sulle spalle questo Movimento, e tutti concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme".Continua a leggere

Movimento 5 Stelle - lista civetta in Emilia Romagna : la rivolta contro Di Maio - festeggia Salvini : L'incontro tra Luigi Di Maio e gli esponenti M5s Emiliano-romagnoli non ha sortito gli effetti sperati dal capo politico: la fronda dei grillini, contraria alla desistenza in Regione, è sempre più agguerrita. Dalla riunione è emerso che certamente il Movimento non appoggerà il candidato Pd, Stefano

Luigi Di Maio perde i pezzi : il big del Movimento 5 Stelle che lo molla per andare con Salvini : Per Fabio Fucci, ex sindaco di Pomezia, Luigi Di Maio pensò anche a ruoli di primo piano. Ma l'ex primo cittadino, scrive il Messaggero in edicola martedì 19 novembre, è passato con la Lega di Matteo Salvini. Un cambio di casacca clamoroso. Fucci alle comunali dell'anno scorso fece di tutto per pote