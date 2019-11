Fabio Fazio a Che tempo che fa si alza in piedi per applaudire Carola Rackete | uno

Maurizio Gasparri contro Fabio Fazio : "L'indagata Rackete a Che tempo che fa? Voglio le forze dell'ordine" : Un moto d'indignazione diffuso: questo è quanto ha sollevato l'ospitata di Carola Rackete a Che tempo che fa, il programma su Rai 2 di Fabio Fazio, il quale ha accolto l'ex comandante di Sea Watch 3 come una sorta di eroina. Trattata coi guanti, zero domande scomode, una sorta di apologia in diretta

Gad Lerner in estasi per Carola Rackete a Che tempo che fa : "Grazie Fabio Fazio - ecco la vera Italia" : Tra chi è andato in visibilio per l'ospitata di Carola Rackete a Che tempo che fa su Rai 2, ovviamente spicca Gad Lerner. A lui lo spettacolo è piaciuto. Ha gradito come l'ex comandante Sea Watch nonché speronatrice di finanzieri abbia bacchettato, rimproverato, sculacciato l'Italia (proprio come si

Carola Rackete a Che tempo che fa - Salvini e Meloni contro Fabio Fazio : pesantissimi attacchi incrociati : Uno spettacolo a tratti un poco inquietante, quello di Carola Rackete ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Nello studio di Rai 2 ecco l'ex comandante di Sea Watch, la speronatrice di finanzieri, la ragazza che delle leggi italiane se ne frega. Il punto è che non viene incalzata, ma trattata com

Che tempo che fa - Carola Rackete da Fabio Fazio dà lezioni di umanità : "L'Europa prenda i migranti" : Carola Rackete, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due, avverte che "ci sono ancora persone che combattono, anche se i riflettori dei media si sono spenti". L'ex comandante della Sea Watch, che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti dice che "

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

Che Tempo che Fa – Sinner ospite di Fabio Fazio domani sera su Rai2 : domani sera anche Jannik Sinner a Che Tempo Che fa: il giovane tennista italiano ospite da Fabio Fazio Domenica 24 novembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della puntata: Sua ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio tratta da eroina anche Lilli Gruber : poco prima di Carola Rackete... : Carola Rackete non basta. Alla vigilia dell'ospitata dell'ex comandante della Sea Watch a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, ecco che l'account Twitter ufficiale della trasmissione propone una seconda eroina. Loro eroina, s'intende: Lilli Gruber. Un tweet dato in pasto al web con una foto di

Matteo Salvini contro Fabio Fazio : "Eccitato per Carola Rackete a Che tempo che fa. Ma quale onore e piacere?" : Cannoneggiamento continuo contro Fabio Fazio e Che tempo che fa. Matteo Salvini scatenato in vista dell'ospitata su Rai 2, domenica sera, di Carola Rackete, l'ex comandante di Sea Watch 3, l'eroina della sinistra, la speronatrice di finanzieri, colei che della legge italiana se ne frega e che, però,

Che tempo che fa - Carola Rackete ospite di Fabio Fazio : Che tempo che fa, la trasmissione Rai, condotta da Fabio Fazio torna ad animare il dibattito politico. Accadeva spesso quando Matteo Salvini, da Ministro dell'Interno, manifestava sdegno per i compensi troppo alti del conduttore. Accade adesso che, negli studi della televisione pubblica, sarà ospite Carola Rackete. La capitana della Sea Watch ha accettato l'invito del conduttore e, con buona probabilità, tornerà a parlare del caso che ha animato ...

Che tempo che fa - Carola Rackete ospite di Fabio Fazio domenica 24 novembre : Fabio Fazio insiste nella sua linea contro Matteo Salvini e per la prossima puntata di Che tempo che fa, su Rai due, ha invitato come sua ospite Carola Rackete, la capitana anti-Capitano, diventata famosa per aver fatto sbarcare la Sea Watch nonostante il divieto dell'allora ministro dell'Interno le

Che tempo che fa - colpaccio di Fabio Fazio : Tiziano Ferro super ospite di domenica : Tiziano Ferro sarà ospite domenica di Che tempo che fa su Raidue. Il cantautore si esibirà per la prima volta live con l’ultimo singolo Accetto miracoli, già alla n.1 dell’airplay radiofonico, disco d’oro e attualmente a quota 6 milioni di streaming su Spotify e a quasi 9 milioni di visualizzazioni

Fabio Fazio alla Littizzetto sulla Carrà : “L’hai traviata!” - poi confessione su intervista : Che tempo che fa, Fabio Fazio intervista Raffaella Carrà Fabio Fazio ha ospitato a Che tempo che fa una magnifica Raffaella Carrà per un’intervista che vi consigliamo di recuperare qualora vi foste persi la puntata. La conduttrice ha parlato di sé stessa, dei suoi successi e del suo A raccontare comincia tu, e di molto […] L'articolo Fabio Fazio alla Littizzetto sulla Carrà: “L’hai traviata!”, poi confessione su ...