Coppa Davis 2019 | Italia | a metà tra sfortuna e stanchezza Più scelte possibili nel 2020

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ladell’, nel suo nuovo formato, non è stata particolarmente fortunata, a causa dell’eliminazione subita nella prima fase delle finali con le sconfitte patite nelle sfide contro Canada e Stati Uniti. L’evento di Madrid ha mostrato prima di tutto una verità difficilmente confutabile: le energie di Matteo Berrettini erano finite da tempo. Dopo un anno in cui ha iniziato fuori dai primi 50, è arrivato a giocarsi otto semifinali sul circuito maggiore, le prime due vittorie di tornei, i successi su big come Alexander Zverev e Dominic Thiem, la prima semifinale in uno Slam, la prima in un Masters 1000 e l’approdo meritatissimo alle ATP Finals, è anche abbastanza normale che sia arrivato con le forze al minimo. Tutto questo si è visto, più che contro Denis Shapovalov, nella sfida a Taylor Fritz, in cui l’indicatore della benzina è sceso ...

angelomangiante : Da solo ha trascinato squadra e nazione in finale di Coppa Davis. Non conosce stanchezza e pressione. Singolo e do… - angelomangiante : La foto del giorno. Un eroe che da solo trascina la Spagna alla sua 6a Coppa Davis. Il più grande fighter della s… - SuperTennisTv : ???????????? Per la sesta volta la ????Spagna???? alza al cielo la Coppa Davis! #tennis #DavisCupMadridFinals @RafaelNadal… -