Matt Dillon | «Con gli occhi dei bambini»

(Di sabato 23 novembre 2019)ha deciso di volere diventare attore a 15 anni per il «potere dei personaggi». Da lì, racconta sul palco di Vanity Fair Stories, non si è più fermato. Da I ragazzi della 56esima strada a Tutti passi per Mary, La casa di Jack e American Blue Jeans e Crash: contatto fisico. Cinquantacinque anni di cui più della metà sul set. Diretto da Francis Ford Coppola («Coppola per noi era un Dio, niente di meno che un Dio in terra. Fin dall’inizio ci ha incoraggiato a correre dei rischi, a improvvisare, a lanciarci»), Gus van Sant («Ha sempre avuto una grandissima attenzione per i personaggi»), Lars von Trier («Il motivo per cui ho voluto girare La casa di Jack è stato per lavorare con lui e non per interpretare uno dei più cattivi di sempre. Con lui mai fatto nemmeno una prova»). Il passaggio nel diventare ...

L'attore e regista sul palco di Vanity Fair Stories ha raccontato come ha imparato a «lanciarsi senza paura»