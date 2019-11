Kasia Smutniak | «Raccontare storie mi piace | ma la vita è altro E io preferisco la vita»

Domina : Kasia Smutniak è la protagonista della nuova serie di Sky ambientata nell’antica Roma : Domina Un viaggio indietro nel tempo. S’intitola Domina la nuova serie Sky Original dedicata alle tappe più importanti della storia politica, del costume e del potere nell’antica Roma. Il racconto sarà filtrato dalla prospettiva di quelle donne che hanno dato vita ad una delle dinastie più longeve e affascinanti di tutti i tempi. In particolare sarà Kasia Smutniak a vestire i panni della protagonista, ovvero Livia Drusilla, ...

Domina - Sky annuncia una nuova serie originale con Kasia Smutniak e Liam Cunningham : Domina, Sky annuncia una nuova serie tv originale con Kasia Smutniak e Liam Cunningham. Trama e cast. Sky non scherza quando ha rivelato i suoi piani di aumentare il numero di originali prodotti in Europa e la sua strategia di far diventare Sky Studios, leader delle produzioni di contenuti europei. La pay tv satellitare paneuropea ha annunciato un nuovo progetto orignale prodotto da Sky Studios, Fifty Fathoms e Cattleya (Fortitude) dal titolo ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Kasia Smutniak : Kasia SmutniakKasia SmutniakKasia SmutniakKasia SmutniakKasia SmutniakVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Tra gli ospiti ci sarà anche Kasia Smutniak. Attrice, nata a Pila, Polonia, 40 anni. Figlia di un generale dell’aeronautica, ha iniziato a ...

Kasia Smutniak : ecco la pagella dei suoi look : Eh lo ammetto: qui potrei essere un pelino di parte! Kasia Smutniack, modella e attrice, fresca sposa di Domenico Procacci, mi è sempre piaciuta: trovo che abbia un’eleganza naturale, innata, una finezza nei modi non così comune, che traspare anche dal suo abbigliamento. Detto questo, se ci azzecca la maggior parte delle volte, può capitare che anche lei incorra in qualche scivolone. Cercando di essere il più oggettiva possibile, ecco la ...

Kasia Smutniak senza trucco - parrucco e abiti da diva : le foto ‘al naturale’ : Di recente la bellissima Kasia Smutniak si è confessata ai microfoni de “I Lunatici”, la trasmissione in onda su Radio 2 dove ha raccontato di essere cresciuta in una famiglia severa e che i genitori hanno fatico ad accettare il suo mestiere di attrice: “Si sono vergognati di me per una decina d’anni”, ha detto Kasia. “Per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio. Ora invece sono contenti, si sono arresi ...

Kasia Smutniak e i parenti : «La mia famiglia si è vergognata di me per dieci anni» : “Vengo da una famiglia militare, si sono vergognati per una decina di anni”, Kasia Smutniak è un’attrice di successo, ma la sua famiglia non ha troppo gradito la sua scelta di fare parte del mondo dello spettacolo anche quando lei ha raggiunto il successo. Col tempo poi si sono arresi: “Per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio – ha fatto sapere a “I Lunatici” sulle frequenze di Radio2 – Ora ...

Kasia Smutniak : "La mia famiglia si è vergognata di me per anni. La bellezza? Sto imparando ad accettarmi" : “Vengo da una famiglia militare, si sono vergognati per una decina di anni”. A confessarlo è Kasia Smutniak ai microfoni della trasmissione “I Lunatici” su Radio 2. L’attrice, amatissima dal pubblico, all’inizio della carriera ha dovuto fare i conti con la sua famiglia di origine, che poco aveva gradito la sua scelta di entrare nel mondo dello spettacolo.Col tempo, la famiglia dell’attrice ...

Kasia Smutniak confessa : “La mia famiglia si è vergognata di me per dieci anni” : “Vengo da una famiglia militare, si sono vergognati per una decina di anni, per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio. Ora invece sono contenti, si sono arresi all’idea che faccio questo nella vita. Il mondo dello spettacolo era una cosa molto lontana da quello che si faceva prima nella mia famiglia. A 16 anni ho preso il brevetto da pilota di alianti”. A rivelarlo ai microfoni de I Lunatici ...

Kasia Smutniak : La mia famiglia si è vergognata di me per dieci anni : Quando Kasia Smutniak decise di avvicinarsi al mondo del cinema, la sua famiglia, di origine militare, non prese bene la scelta della figlia. Inconsapevole che, di lì a poco, Kasia sarebbe stata riconosciuta come una delle attrici più influenti nel cinema che l’ha premiata con due Nastri d’argento e il Globo d'oro alla miglior attrice rivelazione per il film “Nelle tue mani”, i genitori della Smutniak si sono vergognati di lei per un lungo ...

Kasia Smutniak e Procacci - prima uscita dopo le nozze : c’è anche Sophie : Affiatati e complici: Kasia Smutniak e Domenico Procacci, dopo essere convolati a nozze il 13 agosto scorso (matrimonio blindatissimo e ‘segreto’), sono stati pizzicati dal settimanale Vero per la prima volta in pubblico da quando sono diventati marito e moglie. I neo sposi sono stati immortalati a Venezia durante una piacevole passeggiata con visita ad […] L'articolo Kasia Smutniak e Procacci, prima uscita dopo le nozze: ...

“Ma come?”. Kasia Smutniak - lo hanno scoperto subito dopo il matrimonio. Il dettaglio non passa inosservato : Si è sposata da pochissimo e c’è già un mistero che attanaglia le menti di tutti i patiti di gossip. La meravigliosa Kasia Smutniak, tornata in pubblico a meno di una settimana dal matrimonio a sorpresa con Domenico Procacci. L’attrice e il produttore, che sono una coppia da circa otto anni, si sono giuratati amore eterno lo scorso weekend nella loro villa alle porte di Roma e adesso la bella 40enne ha fatto la sua prima apparizione ufficiale da ...

“Ecco i segni della mia malattia”. Kasia Smutniak lo fa per la prima volta e commuove : Kasia Smutniak per la prima volta mostra i segni della vitiligine: 'Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito…’. Kasia Smutniak non si smentisce e, ancora una volta, dimostra di essere una donna forte e coraggiosa. La moglie del compianto Pietro Taricone ha pubblicato su Instagram una foto in cui racconta, senza peli sulla lingua, della sua ...

Kasia Smutniak e la vitiligine : Ho imparato ad accettarmi : L’attrice ha condiviso sui social alcuni scatti dove mostra la sua pelle segnata dalla vitiligine, una patologia congenita dell'epidermide, spiegando di esser arrivata, con il tempo, ad amarsi per quella che è. La vita non è stata troppo clemente con Kasia Smutniak. La morte accidentale del compagno Pietro Tarricone, le difficoltà di una mamma single e la malattia della pelle hanno messo a dura prova il suo carattere. Ma lei oggi, a ...

Gf - Kasia Smutniak ricorda il suo amato Pietro Taricone : Devo realizzare quel sogno : L’aveva promesso al suo compagno Pietro Taricone e ha mantenuto la parola. Kasia Smutniak ha costruito una scuola a Ghemi, vicino a Kathmandu. Kasia Smutniak, la compagna storica del compianto ex gieffino Pietro Taricone, ha concesso un'intervista esclusiva a Freeda. L'attrice dallo sguardo magnetico ha voluto ricordare il suo ex compagno, tragicamente scomparso per via di uno schianto fatale, avvenuto mentre Taricone faceva paracadutismo a ...