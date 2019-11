Cadavere ritrovato in un sacco a Trieste | donna indagata confessa

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 23 novembre 2019) Hato ed èper omicidio la convivente di Libero Foti: secondo la ricostruzione degli inquirenti ha soffocato il 75enne con un sacchetto per l’immondizia. Poi laavrebbe chiuso ildentro alcuni sacchi, sistemandoli sul balcone, dove sono stati ritrovati il 2 novembre. La confessione è arrivata telefonicamente dall'Ucraina, nel corso di un primo contatto il 13 novembre scorso, al pm e agli investigatori. Poi lo ha confermato il 21 novembre in una successiva telefonata. Secondo la Squadra mobile di, la, di origini ucraine, avrebbe ucciso il convivente perché non voleva che tornasse nel Paese d'origine. L'omicidio dopo una lite Le indagini hanno anche accertato che la morte di Foti risalirebbe al 12 ottobre scorso quando, intorno alle 5 del mattino, la coppia avrebbe litigato, come testimoniato anche dai vicini di casa, in via del Veltro, a ...

DondiMarisa : RT @RaiNews: Si sarebbe opposto al ritorno nel proprio paese della convivente ucraina e perciò quest'ultima, forse per difendersi da una ag… - Leandro23870790 : RT @RaiNews: Si sarebbe opposto al ritorno nel proprio paese della convivente ucraina e perciò quest'ultima, forse per difendersi da una ag… - RaiNews : Si sarebbe opposto al ritorno nel proprio paese della convivente ucraina e perciò quest'ultima, forse per difenders… -