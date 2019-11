LANGRISSER I & II arriverà su PS4 | Switch e Steam a Marzo 2020

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 22 novembre 2019) NIS America é fiera di annunciare che; II sarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo™ e® il 10in Nord America, il 13in Europa e il 20in Oceania! Quando le forze dell’oscurità cercheranno di distruggere la vita, così come la conosciamo, i discendenti della Luce emergeranno e sconfiggeranno il caos con la loro spada leggendaria,! Realizzato per console moderne,; II porta nuova luce a questa leggendaria serie SRPG.I: Le forze dell’oscurità calano sul regno di Baldea. Impugna la spada del principe Ledin e sconfiggi il male che si cela nel cuore dell’impero Dalsis.II: Le forze oscure minacciano ancora una volta il regno. Conteso tra due fazioni, il nostro eroe Elwin dovrà combattere e decidere quale corrente ...

CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Langrisser I & II: annunciata la data d’uscita #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack #tecnology #… - Mavis4Vermilion : RT @NintendoHall: Langrisser I & II: pubblicato un video comparativo tra la versione SEGA Genesis e Nintendo Switch - Princess_DaisyU : RT @NintendoHall: Langrisser I & II: pubblicato un video comparativo tra la versione SEGA Genesis e Nintendo Switch -