Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Da, cittadina in provincia diaffacciata sul mare Adriatico, arriva la cronaca di unatanto terribile quanto inspiegabile:, studente 16enne, è morto nel. Questa mattina, la mamma, lo ha trovato senza vita nel suo letto. Il ragazzo, che godeva di buona salute, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio improvviso. 'alzati, c'è scuola' La sveglia era suonata, come ogni mattina, alle 8., però, non si era alzato per fare colazione e così la mamma è andata in camera per svegliarlo. "Alzati, c'è scuola" lo ha esortato pensando che il figlio volesse semplicemente rimanere sotto le coperte ancora qualche minuto. Non ricevendo risposta, si è avvicinata al letto e si è accorta che il ragazzo non respirava ed era privo di coscienza. Inutili i soccorsi:, nato in Italia da genitori albanesi, era già morto. Ad ucciderlo, come ha ...

Noemithestar : Teramo, tragedia a Roseto degli Abruzzi: Matteo muore nel sonno a 16 anni -