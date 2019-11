Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’evoluzione tecnologica delsi chiamae invece di affidarsi allo smartphone sfrutta la rete satellitare di Airbus. BBC spiega che la nuova app(per Android e iOS) – da space– consente a chi vuole organizzare un evento di poter godere di uno scatto dall’alto. Il sistema di notifica segnala a tutti i partecipanti il momento e il luogo esatto del passaggio satellitare; a quel punto chi è presente sul luogo può realizzare a sua volta deida condividere sulla piattaforma. Il risultato finale, a distanza di qualche ora, è quello di ricevere una doppia foto abbinata: da una parte lo scatto dai cieli; dall’altra quella dell’utente. L’idea è simpatica e senza dubbio capace di aggiungere un tocco di esaltazione alle manifestazioni o glipiù disparati. Ad esempio recentementeè stata impiegata durante “Bye bye plastic bags Bali”, una ...

erregi69 : Fatevi un selfie dal satellite con Spelfie, l’app per gli eventi di massa - TutteLeNotizie : Fatevi un selfie dal satellite con Spelfie, l’app per gli eventi di massa - thecic77 : Per favore ragazze, fatevi più selfie così posso avere fantasie erotiche su di voi -