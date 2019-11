Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio |  un morto | si temono altre vittime

Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona : almeno 4 morti : Sarebbero ameno quattro i morti dovuti all'Esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere

