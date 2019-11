Emilia Romagna e ‘sardine’ | Bersani a Dimartedì | “Come diceva Lucio Dalla | a modo mio

Elezioni Emilia-Romagna : Zaytsev si schiera con le sardine - Luca Toni cena con Salvini : In Emilia Romagna è tempo di campagna elettorale. E anche i grandi campioni dello sport stanno 'prendendo posizione'. Ivan Zaytsev, capitano di Modena Volley e della Nazionale italiana, lunedì sera, 18 novembre, è sceso in piazza con le sardine, mentre Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha partecipato alla cena organizzata dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri sera, invece, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, i due candidati alla ...

Sondaggi Emilia Romagna - Bonaccini davanti a Borgonzoni di 12 punti. Ma i partiti del centrodestra battono il centrosinistra : Il presidente uscente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini stacca la sfidante Lucia Borgonzoni con una distanza in doppia cifra. La coalizione a sostegno della senatrice leghista supera l’insieme dei partiti che appoggiano il governatore. E’ la sintesi di un Sondaggio Ixè per Cartabianca (Rai3) che rappresenta da una parte la forza del candidato del centrosinistra probabilmente anche in funzione del suo lavoro per cinque anni ...

Bonaccini-Borgonzoni - duello tv tra candidati in Emilia Romagna : “Da qui stop all’avanzata della Lega” - “A noi voti di periferie e operai” : Fair play, nessuno scontro (se non sulla sanità) e tanti numeri. Sono gli ingredienti del primo confronto tv – a Cartabianca, su Rai3 – tra Stefano Bonaccini, presidente Pd dell’Emilia Romagna e la sua sfidante alle Regionali, la senatrice leghista Lucia Borgonzoni che aveva la missione di uscire dall’ombra del leader Matteo Salvini come sempre guida della campagna elettorale chiunque sostenga. “Almeno questa sera – ha ...

Elezioni in Emilia Romagna - i sondaggi danno il PD in vantaggio di 10 punti sulla Lega : La propaganda leghista e la presenza costante e capillare di Matteo Salvini in Emilia Romagna in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio non sembra funzionare bene come in Umbria. Almeno per ora.Il sondaggio di Ixé mostrato durante la puntata di ieri sera di CartaBianca su RaiTre, che ha visto tra gli ospiti i due principali candidati in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini del centrosinistra e Lucia Borgonzoni del centrodestra, ...

Sondaggi Emilia-Romagna - il Partito democratico è in testa : Bonaccini leader con più fiducia : L'Istituto Ixè per Cartabianca ha diffuso i Sondaggi sul voto in Emilia-Romagna. L'attuale governatore della Regione Stefano Bonaccini è il leader con più fiducia e anche il PD fa registrare le maggiori preferenze tra i partiti. Lo scenario cambia parzialmente per quanto riguarda il voto alle liste, dove sarà determinante la decisione del M5S di presentarsi o non presentarsi alle Elezioni.Continua a leggere

Elezioni Regionali - il Pd sorride : in Emilia Romagna la spallata di Salvini è pura utopia : Sondaggi favorevoli, e non di poco, al centrosinistra in vista delle prossime Regionali nella regione rossa per eccellenza...

Maltempo Emilia-Romagna : chiusa la falla sull’argine dell’Idice a Budrio : “E’ stata chiusa la falla sull’argine dell’Idice“: lo ha confermato Maurizio Mazzanti, sindaco di Budrio, cittadina del Bolognese colpita ieri da una nuova esondazione a seguito delle piogge. “Si tratta del compimento della prima parte di ripristino dell’argine, ma che consente la cessazione della fuoriuscita di acqua dal letto del torrente. Per il resto la notte è passata tranquilla senza particolari segnalazioni. Il ...

Elezioni Emilia Romagna - Bonaccini vs. Borgonzoni : è scontro fra i candidati sul tema della sanità : Ieri sera a Cartabianca si è svolto il primo confronto aperto fra i due candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna: Stefano Bonaccini, governatore uscente ed esponente del Partito democratico, e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra. Il faccia a faccia ha toccato vari temi, dalle priorità per la Regione all'impatto del voto a livello nazionale.Continua a leggere

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - è caccia agli indecisi - il Pd supera la Lega ma sale Fratelli d’Italia - male M5S : Un momento di grande debacle quello del M5S. I grillini stanno vivendo un periodo di grossa mutazione, per tanta gente che gli ha sostenuti il Movimento è diventato un partito con alcuni pro e molti contro. Il M5S non ha ancora deciso se in Emilia presenterà un proprio candidato e una propria lista. La base, anche a rischio, di una debacle vuole correre da sola ma Luigi Di Maio è ancora molto indeciso. La regione più rossa d’Italia ...

Emilia-Romagna - allerta rossa per esondazione dei fiumi : Luca Sablone Criticità idraulica sui bacini idrografici di Reno e affluenti. Ondata di maltempo anche in Veneto. Miglioramento nel resto dell'Italia Continua la lunga fase di maltempo che sta colpendo soprattutto il Nord e alcuni tratti del Centro: nello specifico molte aree del Nordovest come la Liguria, il Piemonte, i settori ovest lombardi, l'Emilia-Romagna fino a tutto il Triveneto e alla Sicilia centro-orientale sono colpite da ...

Elezioni regionali in Calabria il 26 gennaio 2020 in concomitanza l'Emilia-Romagna : Le Elezioni regionali in Calabria si terranno il 26 gennaio del 2020 in concomitanza con il voto in Emilia-Romagna. Ad annunciare la data ufficiale è stato il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio aprendo la seduta di oggi del Consiglio regionale. Calabria: chiesto processo per i due candidati alla Regione, Oliverio (PD) e Occhiuto (FI) Chiesto il rinvio a giudizio del presidente ...

Previsioni meteo 20 novembre : allerta rossa in Emilia Romagna per rischio esondazione dei fiumi : E' stata confermata per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Prosegue il maltempo anche in Veneto, mentre nel resto d'Italia meteo in miglioramento.Continua a leggere

Emilia Romagna - Cremaschi : “Mobilitazione ‘sardine’? Ricorda i girotondi che poi finirono in un disastro”. E su Ilva attacca politici e sindacati : “Le mobilitazioni delle ‘sardine’ in Emilia Romagna? È un po’ come la stagione dei girotondi, che aveva un elemento positivo di partecipazione popolare, ma che è poi terminata in un disastro, perché è finita in mano alla vecchia classe politica di centrosinistra, quella che poi va avanti e che è ‘brutta senz’anima’“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è ...

Emilia Romagna - le ‘sardine’ fanno tornare un po’ di ottimismo : c’è ancora voglia di resistenza : Ci sono momenti in cui torna un po’ di ottimismo. Succede nonostante troppo spesso venga spontaneo – per lo meno a chi ha assaporato in altri tempi il piacere di fare politica – identificarsi in una vignetta disegnata da Altan qualche anno fa. Si vede un tipo accasciato su una sedia, mentre dice: “Ci sono dei momenti storici che a uno gli piacerebbe di poter dire: io non c’ero”. Capita perché siamo in ostaggio del sedicente ...