David Harbour era convinto che Stranger Things sarebbe stato un flop totale video

David Harbour di Stranger Things - prima foto social di coppia con Lily Allen : 44enne mitico Jim Hopper nella serie Stranger Things, David Harbour, nel 2019 visto al cinema negli abiti di Hellboy, ha di fatto ufficializzato la chiacchierata storia d'amore con Lily Allen.Dopo settimane di rumor, e un bacio scambiato nel corso di un match dei New York Knicks, Harbour ha infatti pubblicato la prima foto di coppia sul proprio profilo social. Approfittando di Halloween, David e Lily sono comparsi mascherati. Lei da Bella, ...

David Harbour sulla morte di Hopper in Stranger Things : “La scena finale? Non mi hanno più chiamato” : Il più grande dubbio sulla quarta stagione della serie, al di là del fatto che sarà ambientata altrove e non più ad Hawkins, riguarda ancora la presunta morte di Hopper in Stranger Things 3: per lo sceriffo e padre adottivo di Eleven è davvero finita? L'attore David Harbour ha provato a rispondere alla domanda durante la sua apparizione al Late Night con Seth Meyers lunedì scorso: nonostante fosse lì per promuovere il suo ...