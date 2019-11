Per Napoli-Atalanta De Laurentiis pagò il premio partita | la considerò una vittoria

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Per il, lacon l’non è mai finita in pareggio. Fu una grande prestazione da parte dei calciatori. Unapesantemente condizionata dall’arbitraggio di Giacomelli come oggi confermato dal designatore Nicola Rizzoli che ha ammesso l’errore: laandava interrotta sull’atterramento di Kjaer su Llorente. Poi, andando a vedere il Var, avrebbe potuto optare per il rigore o per la punizione in favore dei bergamaschi. Quella sera, Aurelio Dedecise che ilaveva vinto. E che ilpattuito con i giocatori per ogni, sarebbe stato pagato ugualmente. Anche questa decisione, probabilmente forse, ha aumentato la collera del presidente dopo la deludente prestazione di Roma contro la Roma, e favorito la decisione del ritiro. Ritiro che in un primo momento era stat accettato dai calciatori, sia pure con ...

acmilan : ?? AC Milan 4-1 Napoli, 1987-88: the highlights ?? Remember when the Rossoneri turned this game on its head ? ?? Pic… - reportrai3 : In Italia gli immobili della Difesa utilizzati da personale militare per esigenze abitative sono circa 16 mila. A… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato 36 persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sost… -