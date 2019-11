Aggredisce agenti che cercando di aiutarlo e ne ferisce uno | preso clandestino

Romeno Aggredisce e molesta una donna all'autogrill - arrestato dagli agenti di polizia : La vittima aveva raggiunto la stazione di servizio per acquistare del pane, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questi l'ha seguita e palpeggiata, per poi fuggire quando la donna e le sue amiche hanno preso ad urlare: gli agenti della squadra mobile lo hanno identificato ed arrestato Federico Garau ? Luoghi: Savona

Ancona - Aggredisce agenti sul bus - per il nigeriano arriva espulsione : Federico Garau Lo straniero pretendeva di viaggiare senza biglietto, ed ha rifiutato di scendere dal mezzo come richiesto dal conducente. All'arrivo dei poliziotti minacce esplicite e pesanti insulti hanno preceduto pugni e calci: feriti entrambi gli agenti intervenuti Viaggia senza biglietto su un mezzo pubblico, poi aggredisce e manda in ospedale due agenti della questura di Ancona intervenuti dopo la richiesta di aiuto inoltrata ...

Aggredisce compagna e figlia - poi si scaglia contro gli agenti : arrestato : Giorgia Baroncini Il 49enne di Trento ha colpito la compagna e la sua bimba perché infastidito dal comportamente della piccola. Poi si è scagliato contro gli agenti Si era infastidito dal comportamento della figlia della sua compagna che invece di studiare si era messa a giocare. Così l'ha colpita con un iPad al ginocchio e poi si è scagliato contro la madre, intervenuta in difesa della figlia. È successo a Trento dove l'uomo, un ...

Rimini - niente permesso di soggiorno : guineano Aggredisce agenti : Federico Garau Allo straniero era stata respinta la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno dalla apposita commissione, che non aveva valutato un sufficiente livello di integrazione. Quando si è reso conto di aver ricevuto una semplice proroga di 6 mesi, il 23enne ha dato in escandescenze Urla, insulti, minacce, poi calci e sputi contro un agente, l'idea di aver ricevuto una proroga del permesso di soggiorno della durata di ...

Dopo la rissa Aggredisce agenti e danneggia due volanti : marocchino arrestato a Prato : Gli uomini della questura erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una rissa fra stranieri nella frazione di Galciana. Durante le pratiche di identificazione, il marocchino ha dato in escandescenze, aggredendo gli agenti e danneggiando entrambe le auto d'ordinanza Federico Garau ? Luoghi: Prato

Su treno senza biglietto Aggredisce agenti Polfer : arrestato : Roma – Un cittadino della Guinea di 20 anni, e’ stato arrestato ieri all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini dalla Polizia Ferroviaria, per i reati di resistenza, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere. L’uomo, dopo essersi introdotto a bordo di un treno Italo Ntv sprovvisto del regolare titolo di viaggio, e’ stato invitato a scendere dal convoglio dagli agenti intervenuti, ma si e’ ...

Pachistano ubriaco Aggredisce agenti : era già stato espulso : Federico Garau Lo straniero aveva già subito settimane fa un provvedimento di espulsione da parte del prefetto, decreto mai ottemperato. In preda a droghe ed alcol ha seminato il panico in città e si è scagliato contro i poliziotti Completamente ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha creato scompiglio nel centro di Campobasso e poi minacciato ed aggredito i poliziotti intervenuti sul posto. Responsabile un pakistano di ...

Como : provoca un incidente e Aggredisce gli agenti - arrestata : Milano, 30 set. (AdnKronos) - provoca un incidente ed aggredisce gli agenti della polizia locale di Como. E' stata arrestata una donna che, dopo aver perso il controllo della sua auto, in via Cadorna intorno alle 23.30, ed essersi schiantata contro un furgone in sosta, ha aggredito gli agenti accors

Malore sul treno : gli agenti lo soccorrono e lui li Aggredisce : Denunciato un tossicodipendente a Salerno. L'uomo, sotto gli effetti delle sostanze stupefacenti, ha sferrato un calcio a una poliziotta. Accusa un Malore in treno e dopo essere stato soccorso aggredisce gli agenti. Denunciato un 31enne a Salerno. I fatti si sono svolti all’interno della stazione ferroviaria della città campana. Tutto è cominciato dalla segnalazione relativa a una persona colta da Malore su un treno che percorre la tratta ...

Parma - straniero evade dai domiciliari e Aggredisce agenti : Federico Garau Fortemente alterato a causa dell'assunzione di un mix di droghe e alcol, lo straniero, pregiudicato per il reato di rapina e per questo ristretto ai domiciliari, è uscito comunque di casa ed ha molestato i passanti, prima di scagliarsi contro i poliziotti Completamente strafatto a causa di un mix di sostanze stupefacenti e alcolici, ha scatenato il caos nel centro di Parma e poi aggredito con violenza gli agenti ...

Rimini - immigrato rapina una donna col coltello. Poi Aggredisce gli agenti : Prima minaccia una donna con un coltello e la rapina, poi aggredisce con violenza gli agenti della questura di Rimini intervenuti sul posto. Protagonista in negativo della vicenda un clandestino pluripregiudicato ghanese di 23 anni, ora dietro le sbarre in attesa di giudizio direttissimo. I fatti si sono svolti nel corso della tarda serata dello scorso mercoledì, nella centrale piazza Malatesta. Qui l'africano si è avvicinato furtivamente alle ...

Detenuto sinti finge malore e Aggredisce medico : salvato solo da pronto intervento degli agenti : La furia del prigioniero è stata arginata solo grazie al pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria in servizio. "Debole e sterile risposta in termini disciplinari e penali" per i colpevoli, attacca il Sappe Federico Garau ? Luoghi: Padova