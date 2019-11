Segre | Salvini | “Chi nega orrori dell’Olocausto è un pazzo | ma le minacce a me non

Antisemitismo : Salvini - ‘commissione Segre politica - giusto non votare’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “No, non è stato un errore” non votare la commissione Segre. “Sull’Antisemitismo siamo tutti d’accordo e va combattuto senza se e senza ma. Pero’ per qualcuno, a sinistra, sostenere che le case popolari vadano prima agli italiani e poi agli immigrati è razzismo” Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. “Io non voglio che ci sia una commissione politica, ...

Antisemitismo - Salvini : favorevole alla scorta a Segre - ma smentisco l’incontro : Il leader della Lega: «A me è appena arrivato un altro proiettile, ma io non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare niente né io né lei»

Che problema ha Salvini con la storia di Liliana Segre : “Ci trasferivano. Tre giorni e tre notti a piedi, fino alla stazione. A volte dovevamo camminare sopra i morti perché non c’era altro spazio. La neve era diventata più rossa che bianca perché i tedeschi sparavano a chi restava indietro. In alcuni paesi abbiamo trovato dei magazzini aperti e abbiamo potuto mangiare carote, rape. Poi c’erano gli alberi e riempivamo le tasche di foglie per riscaldarci. A Dora eravamo rimasti in pochi e si ...

La7 - Gruber contro Salvini : “Si paragona a Liliana Segre - ma come si permette? Ha sdoganato linguaggio violento - dunque la violenza” : “Matteo Salvini paragona se stesso e la sua biografia a quella di Liliana Segre. paragona le minacce che ha ricevuto lui con quelle indirizzate alla senatrice a vita. Ma come si permette?”. Sono le parole della giornalista e conduttrice Lilli Gruber, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live,su La7, in riferimento ai commenti del Segretario della Lega sulla scorta a Liliana Segre. “Ha sdoganato un linguaggio violento. E dunque ...

Antisemitismo : Salvini - ‘sinistra ipocrita - si sgola per Segre e fischia Brigata ebraica’ : Ferrara, 10 nov. (Adnkronos) – “E’ giusto essere vicini a Liliana Segre e a chiunque sia vittima delle violenze del prossimo, senza l’ipocrisia di qualcuno che a sinistra si sta sgolando per Liliana Segre e poi quando sfila la Brigata ebraica in piazza il 25 aprile fischia perché odia Israele e vorrebbe cancellare dalla faccia della Terra Israele. Dovrebbero aver vergogna queste persone”. Lo ha affermato il ...

Antisemitismo : Salvini - ‘sinistra ipocrita - si sgola per Segre e fischia Brigata ebraica’ : Ferrara, 10 nov. (Adnkronos) – “E’ giusto essere vicini a Liliana Segre e a chiunque sia vittima delle violenze del prossimo, senza l’ipocrisia di qualcuno che a sinistra si sta sgolando per Liliana Segre e poi quando sfila la Brigata ebraica in piazza il 25 aprile fischia perché odia Israele e vorrebbe cancellare dalla faccia della Terra Israele. Dovrebbero aver vergogna queste persone”. Lo ha affermato il ...

Saviano : "L'odio verso Segre è responsabilità di Salvini e Meloni" : "L’odio verso Liliana Segre è responsabilità di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Liliana Segre è stata testimone dell’inferno, ma continua ad avere negli occhi la luce di chi non ha rancore. A lei vogliamo somigliare e non a chi avvelena l’Italia con parole di intolleranza e odio". Questo il tweet pubblicato questa sera da Roberto Saviano, che ha anche definito la Meloni e Salvini "due tra i peggiori politici del nostro tempo" la cui ...

Saviano durissimo : "Salvini e Meloni ci fate schifo - la scorta a Liliana Segre è colpa vostra" : "Siamo diventati un Paese pericoloso". Lo scrittore attacca i leader di Lega e Fratelli d'Italia. Roberto Calderoli...

Antisemitismo - Salvini : favorevole alla scorta a Segre - ma smentisco l’incontro : Il leader della Lega: «A me è appena arrivato un altro proiettile, ma io non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare niente né io né lei»

Segre - Salvini : incontro? Inesistente. Ho ricevuto altro proiettile ma io non piango : Salvini torna sulla vicenda Liliana Segre, incontrata ieri sera a Milano accompagnato dalla figlia: «A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un Paese civile non...

Lilliana Segre - Crozza a Salvini : 'Lei scappava dalle SS - tu le corteggi - ca...' : Continua a tenere banco il caso Liliana Segre: la senatrice, come è noto, ha avuto assegnata una scorta per le minacce ricevute e sulla vicenda si sono espressi diversi politici, tra cui Matteo Salvini. Il leader della Lega ha sottolineato come anche lui, di fatto, continui a ricevere minacce. In tanti, però, non hanno gradito il fatto che l'ex Ministro dell'Interno abbia paragonato il suo caso a quello della senatrice a vita, che è ...

Da “la vedrò più avanti" a "rimanga nel privato”. Salvini alimenta il giallo sul suo incontro con Liliana Segre : Per tutta la giornata l’incontro fra la senatrice a vita, Liliana Segre, e Matteo Salvini assume i contorni di un giallo. C’è stato o non c’è stato? Uno dei figli della Segre al Corriere della Sera aveva ammesso il vis a vis: “Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza”. Ma chi ha diffuso la notizia? Di buon mattino il Capitano leghista ...

Salvini non conferma incontro con Segre - la vedrò più avanti. Meloni alla senatrice : “FdI è al suo fianco” : Matteo Salvini non ha ancora incontrato Liliana Segre, come era stato annunciato da molti, ma lo farà presto. E' lo stesso leader della Lega a dirlo. "L'incontro con Liliana Segre? Lo avrò più avanti. Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io, per quel che mi riguarda, non ci sono". Il Segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha confermato l'incontro che avrebbe avuto ieri pomeriggio a Milano con la senatrice 89enne ...

Incontro Salvini-Segre - lui : "La vedrò più avanti" : La notizia era stata data per certa da tutte le principali testate italiane, inclusa la nostra, invece, a quanto pare, non è vero niente: Matteo Salvini e Liliana Segre non si sono ancora incontrati. A precisarlo è stato proprio l'ex ministro dell'Interno che ha detto:"L'Incontro con Segre l'avro' più avanti. Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono"Poi è anche ...