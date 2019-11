Su Ilva un incontro e poco altro

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) “Il governo non si farà mettere i piedi in testa”, dice ad Huffpost un’alta fonte di governo. Come? “Non si sa ancora”. A domenica sera è ancora totale la confusione sotto il cielo. Un nuovotra Giuseppe Conte e i vertici di Arcelor Mittal non è ancora in agenda. Non lunedì mattina, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Tantomeno nel pomeriggio, quando il premier sarà impegnato prima nel Consiglio supremo di difesa, quindi in uncon Angela Merkel. La data più probabile resta quella di martedì, ma nulla è stato ancora fissato e l’incertezza regna sovrana. “La situazione è estremamente complicata – spiega un uomo vicino a Luigi Di Maio – novità ci potrebbero essere domani come fra una settimana, tutto è possibile”.Il presidente del Consiglio ...

CarloCalenda : Io non so se Mittal sia alla ricerca di un alibi o meno. Quello che so è che in questa dichiarazione di giugno avev… - RaiNews : #ExIlva di #Taranto, probabile incontro premier-vertici azienda nelle prossime ore - Antonio_Tajani : #Taranto #Ilva Alle 12 incontro i giornalisti presso la sede nazionale di @forza_italia per illustrare le azioni a… -