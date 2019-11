Noi | nonni e nipotini ' vittime' del Morandi | abbandonati dallo Stato

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Roberto Bordi Giuseppe Matti Altadonna, padre di una delle 43 persone morte il 14 agosto 2018 sotto il ponte di Genova, racconta il dramma della sua famiglia. "Il governo non ci paga l'assistenza psicologica. I mieisenza papà depressi e chiusi in casa" "Quel giorno sono morte 43 persone, tra cui madri, padri e bambini. Vogliamo avere giustizia, giustizia, giustizia. I nostri cari non ce li ridarà nessuno. Almeno la giustizia. Quella ce la devono". Giuseppe Matti Altadonna è il papà di Luigi, morto il 14 agosto 2018 nella strage di Genova. Temporale. Pioggia fitta. Una delle tante bombe d'acqua che, da qualche anno, infieriscono senza pietà sul capoluogo ligure. Poi, alle 11.36, la tragedia: 250 metri del ponteprecipitano nel vuoto, portando con sé le vite di bimbi, ragazzi, madri e padri di famiglia. Per sempre. Da quel maledetto giorno sono passati quasi ...

