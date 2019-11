Sconto di pena per tempesta emotiva | Cassazione conferma | “In linea con la giurisprudenza”

Pg Cassazione : "tempesta-emotiva" legittima Sconto di pena : La "tempesta emotiva", come elemento della situazione psicologica dell'imputato, concorre assieme ad altri elementi alla concessione delle attenuanti generiche. Per questo, secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini, è da rigettare il ricorso della procura generale di Bologna contro la sentenza della Corte d'assise d'appello che aveva portato da 30 a 16 anni la condanna di Michele Castaldo per l'omicidio ...

Saluti fascisti durante Lazio-Rennes - la Uefa decide oggi. Lotito spera nello Sconto di pena : La decisione dell’Uefa per quanto accaduto durante Lazio-Rennes, con i Saluti fascisti in Curva Nord, arriverà questa mattina. La Uefa avrebbe dovuto decidere il 17, poi la sentenza è stata anticipata. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, spera in uno sconto di pena, visto che il club ha immediatamente condannato il comportamento di parte della sua tifoseria e anche collaborato ad individuare i colpevoli. La Lazio ha collaborato da ...