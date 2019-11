Ex Ilva | Delrio | ‘Taranto è futuro questo governo’**

**Ex Ilva : Delrio - ‘errore aver dato alibi a Mittal su scudo’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’ultimo decreto Di Maio era stata un’ottima mediazione ed è stato un errore dare un alibi all’azienda ma come lei ha detto, ministro Patuanelli, e come ha detto Conte possiamo rimediare in 5 minuti. Ma se anche stasera ci fosse il decreto del presidente del Consiglio, noi non avremmo una revisione delle intenzioni di Mittal”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, in ...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Nessuno ha costretto ArcelorMittal, nessuno ha costretto il gruppo a partecipare ad una gara con regole chiare e trasparenti. chiediamo il rispetto del piano industriale e ambientale". Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Come primo punto nel corso dell'incontro con ArcelorMittal "ho proposto alla controparte il tema dello scudo penale. L'ho offerto ma è stato rifiutato. Sono tornato anche ad insistere su questo punto". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Se Calenda volesse dare una mano a questo governo, perché non utilizzarlo in alcune situazioni di difficoltà di alcune grandi aziende?" Calenda commissario Ilva o di Alitalia? "Non mi permetterei mai di dirlo, ma lo spirito deve essere quello della passione nel risolvere i problemi e non nel fare le polemiche". Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7.

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – L'impatto annuo sul pil nazionale della chiusura dello stabilimento ex Ilva di Taranto "è stimato, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, in 3,5 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi concentrata al Sud, in Puglia, e i restanti 0,9 miliardi nel Centro-Nord, pari allo 0,2% del pil italiano. Se consideriamo l'impatto sul Pil del Mezzogiorno si sale allo 0,7%". E' ...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Nel periodo di attuazione del piano industriale (2018-2023), che Am Investco prevedeva di attuare "il Pil complessivamente attivato dalla produzione realizzata nel sito di Taranto e negli altri due del Nord sarebbe stato pari a 22,5 mld di euro nell'intero arco temporale coperto dal piano industriale. Per avere un termine di paragone, si tratta nel complesso di 1,3% del Pil italiano; nel Sud ...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Io trovo che il governo abbia fornito all'Ex Ilva un alibi gigantesco sul rispetto dell'accordo. Un alibi gigantesco. E il non offrire un quadro certo sia un elemento che sta all'opposto di fare politica industriale. Un quadro legislativo certo è una necessità: varare una immunità che non era permanente perchè avrebbe seguito il cronoprogramma ambientale e toglierlo appena 2 mesi ...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – L'incontro tra il governo e i vertici di AncelorMittal, convocato dal premier Giuseppe Conte, a quanto apprende l'Adnkronos si terrà domani pomeriggio alle 15.30.

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Arcelor Mittal receda dai propositi appena annunciati ai Commissari Straordinari ex Ilva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervengano immediatamente per impedire la perdita di circa 20mila posti di lavoro, lo smottamento della filiera italiana dell'acciaio, lo stop al Piano ambientale a Taranto, la compromissione ...