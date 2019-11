Appello sovranista

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) “Le multinazionali sbagliano i conti e pure tanto. Ma allo Stato interessano gli impegni. La prima cosa che voglio dirvi è che in questi giorni si sta consumando una battaglia per la sovranità dello Stato italiano. Se una Multinazionale ha firmato un impegno con lo Stato, lo Stato deve farsi rispettare, chiedendo il rispetto dei patti e facendosi risarcire i danni”. Luigi Di Maio interviene sulla questione dell’ex Ilva. Lo fa con un duro post su Facebook, negli stessi minuti in cui il premier Conte nella registrazione di Porta a Porta e non chiude alla nazionalizzazione dello stabilimento: “Stiamo già valutando tutte le possibili alternative ma ora non ha senso parlarne. Aspetto una proposta dal signor Mittal e vorrei incontrarlo nelle prossime ore”.E alla cordata che è pronta a lasciare Taranto il presidente del Consiglio manda ...

