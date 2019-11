Scontro fra due auto e furgone in A4 | un morto e 2 feriti

Non ho sentito l'upgrade - Sei sordo : Scontro di fuoco fra Sfera Ebbasta e Malika Ayane : Nella nuova diretta di X Factor, trasmessa lo scorso 31 ottobre su Sky Uno, Sfera Ebbasta è apparso sul piede di guerra nei riguardi dei suoi colleghi di banco, ovvero gli altri 3 giudici della gara Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel Romano, rispettivamente coach delle categorie Over 25, Uomini under 25 e Gruppi. E il motivo della nuova condotta assunta dal giovane coach delle Donne under 25 è presto detto. Nella puntata precedente, Sfera ...

Incidente a Senigallia - Scontro frontale fra con autocarro : muore un uomo di 83 anni : L'anziano è morto sul colpo, rimanendo incastrato fra le lamiere del mezzo totalmente accartocciato. In seguito all'Incidente il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. Le cause dello scontro si potrebbero imputare ad un sorpasso azzardato: le dinamiche sono ora al vaglio della polizia locale.Continua a leggere

Tour de France 2020 : chi parteciperà? Scontro titanico tra le corazzate Ineos e Jumbo-Visma. Froome-Bernal contro Roglic-Dumoulin : Archiviata la stagione 2019 è già tempo di pianificare il prossimo anno e di pensare alle scelte da fare: su cosa proiettarsi, su cosa puntare. C’è chi passerà dalle Classiche, alle Olimpiadi, ai Mondiali, sino alle grandi corse a tappe: Giro, Tour e Vuelta. Abbiamo già parlato della Corsa Rosa, ma non di coloro che potrebbero partecipare e puntare tutto sulla Grande Boucle. Quest’ultima partirà sabato 27 giugno da Nizza e terminerà ...

Pomeriggio 5 - Scontro aperto fra Lory Del Santo e Manila Gorio : Alcuni giorni fa, alle telecamere del programma di Canale 5, Manila Gorio ha infatti rivelato che Rocco Pietrantonio, mentre era fidanzato con Lory Del Santo, tradì questa con lei. Ma non solo. Si sarebbe trattato di un doppio tradimento, in quanto, sempre secondo la presentatrice, la showgirl di Drive In avrebbe messo le corna a sua volta a Rocco Pietrantonio. Ecco come ha reagito a queste accuse Lory Del Santo, confessando alcuni retroscena ...

Scontro a colpo di tweet tra Salvini e chef Rubio - il cuoco di Frascati “Ti incontrerò e ti farò vergognare d’esistere” - il leader della Lega “E’ ufficiale - bisogna riaprire i manicomi” : Uno Scontro senza precedenti quello che avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su Twitter tra Matteo Salvini e lo chef di Frascati, chef Rubio. A iniziare le danze è stato lo chef di Frascati con il seguente tweet contro Matteo Salvini: “Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere”. La risposta del leader leghista non si è fatta di certo attendere. Salvini ha duramente replicato affermando che ...

Il Segreto spoiler 22-23 ottobre : Scontro tra Francisca e Fernando : Le puntate de Il Segreto di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre saranno molto avvincenti dal punto di vista della trama. L'avvenimento che genererà, sicuramente, maggiore sgomento riguarderà il ritorno di Fernando. Quest'ultimo, infatti, si presenterà a Puente Viejo accompagnato da una donna: Maria Elena. Questo evento genererà parecchia agitazione tra gli abitanti del paese, specie per Donna Francisca. La dark lady, infatti, non si fiderà ...

SCENARI/ Erdogan vuole pure il gas di Cipro : Scontro con Francia - Usa e Grecia : Gas e petrolio nel Mediterraneo orientale hanno riaperto la crisi con la Turchia, mai risolta, sulla questione di Cipro. Che si aggiunge a quella siriana

Manovra - è Scontro. Franceschini avverte : “Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno” : È scontro nel governo sulla Manovra, con gli avvertimenti lanciati da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, con Matteo Renzi che vuole abolire la quota 100. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di calmare le acque, ma intanto il Pd replica con Dario Franceschini: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno".Continua a leggere

Paolo del Debbio vs Pierfrancesco Majorino (PD) - Scontro in studio durante Dritto e Rovescio (VIDEO) : "Non è che fa le lezioncine a me" oramai a Dritto e Rovescio sembra diventata abitudine vedere e sentire Paolo del Debbio difendersi dalle accuse che qualche ospite (fra ironia e sarcasmo) gli rilascia durante il talk in onda tutti i giovedì su Retequattro.Solo una settimana fa Oliviero Toscani (in collegamento) ha toccato un nervo scoperto ritenendo che nello studio ci sia 'la claque' del pubblico 'scelto in un certo modo' allusione e frase che ...

Interventi al cuore e nuovi studi : a Padova Scontro fra i primari Tarantini e Gerosa : Padova. Lo studio presentato la scorsa settimana al congresso europeo di Cardiochirurgia che dimostrerebbe una maggiore mortalità sul lungo periodo dei pazienti operati per sanare la stenosi aortica per via trans-catetere anziché a torace aperto sta scuotendo l’Olimpo della Cardiologia.i protagonistiUn vero e proprio scontro fra titani, tutto targato Padova per altro. Non fosse altro che da una parte della contesa c’è il cardiochirurgo Gino ...

Violento Scontro tra Alba Parietti e Francesca De Andrè in Diretta! : A Live – Non è la D’Urso è andato in onda un duro Scontro tra Alba Parietti e Francesca De Andrè. Le due donne in comune hanno Cristiano De Andrè, ex compagno di Alba e padre di Francesca, e nel salotto di Barbara hanno tirato fuori vecchi rancori e incomprensioni finendo per attaccarsi duramente. Ecco i dettagli del Violento Scontro in diretta da Barbara D’Urso. A Live – Non è la D’Urso ogni domenica va in onda lo ...

Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip con Adriana Volpe : l’indiscrezione sul possibile Scontro : Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione che circola in queste ore lascerebbe presagire un “colpaccio” per Mediaset e per il suo reality più longevo, anche se in versione celebrity. E se anche fosse solo per una serata, la sua partecipazione sarebbe un successo assicurato data la presenza nel cast di Adriana Volpe, sua “nemica” dichiarata dai tempi di “Fatti Vostri” e nelle aule di ...

Grande Fratello Vip - Magalli ospite : vicino lo Scontro con la Volpe - l’indiscrezione : Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip, il sogno degli autori che potrebbe rivelarsi un colpaccio Se gli autori del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini riuscissero ad assicurarsi la presenza di Giancarlo Magalli in una delle puntate del reality show farebbero il primo colpaccio dell’edizione, visti i rapporti tra i due tutt’altro che idilliaci: recentemente […] L'articolo Grande Fratello Vip, Magalli ospite: vicino lo ...

Detto Fatto cambia orario : Scontro diretto fra la Guaccero e la Balivo : Detto Fatto cambia orario e Bianca Guaccero si prepara allo scontro diretto con Caterina Balivo. All’inizio della stagione lo show di Rai Due era tornato in onda con un nuovo orario. L’azienda di viale Mazzini infatti aveva annunciato l’inizio delle puntate alle 14.50 con tre ore di diretta e il termine alle 16.50. Dopo diverse settimane di messa in onda, fra ascolti bassi, scontri in diretta fra la Guaccero e Mariotto, e ...