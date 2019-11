Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) C’è una scena in A Life Among The Strings, il docufilm che narra ladi Ara, in cui ildi origini armene imbraccia uncome fosse un mitra. E lo punta verso l’obiettivo, come se volesse esplodere una raffica di colpi. Un gesto non banale, se fatto da lui, perchéa unla. Come suo padre Jarayear (già violinista della starFairouz), che insegnò ad Ara a suonare ilin tenera età, e come suo nonno Krikor, scampato all’olocausto armeno grazie a uno sconosciuto che gli diede une lo esortò a fingere di essere un orchestrale per poi fuggire assieme al resto della banda. Ed è grazie a unse Ara, a 15 anni, poté scappare dal Libano martoriato da un’estenuante guerra civile, dopo aver vinto con il suouna borsa di studio. Oggi Ara è un violinista di fama internazionale, che si esibisce sui ...

TutteLeNotizie : Ara Malikian, torna il talento del musicista libanese che deve la vita a un violino - it_previtenda : Il violino armeno di Ara Malikian -