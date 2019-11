Primo derby della mole per Sarri | mi aspetto un Toro da battaglia

Accadde oggi - 18 ottobre 1908 : il Primo derby in assoluto tra Milan e Inter : La nostra rubrica ‘ Accadde oggi ’ ci riporta indietro ad un fatto storico molto importante, alla prima assoluta di un evento che in ambito calcistico è diventato quasi tradizione, oltre che passione, romanticismo, tifo. Il calcio vero e proprio in Italia: il derby della Madonnina. Il 18 ottobre del 1908 , esattamente 111 anni fa, si giocava infatti la prima sfida della storia tra Inter e Milan . Luogo dell’incontro fu ...

NBA Preseason – Melli batte Belinelli nel Primo derby italiano - i Pelicans stendono San Antonio 123-114 : Sono quattordici i punti segnati da Melli in quattordici minuti, mentre la guardia di San Giovanni in Persiceto ne mette a referto 11 La NBA Preseason ha regalato il primo derby italiano di questa stagione, con Nicolò Melli e Marco Belinelli uno contro l’altro nel match tra New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Successo meritato per la franchigia della Lousiana che, trascinata da un super Zion Williamson, si impone 123-114 al ...

Primo derby femminile in Serie A : Inter-Milan live su Sky : I campionati sono fermi per la sosta delle Nazionali, ma non mancheranno nel weekend in arrivo gli appuntamenti da seguire per tutti i calciofili. Tra questi c’è un evento destinato a entrare nella stroia: il Primo derby femminile in Serie A tra Inter e Milan. In un Primo momento si era ipotizzato di giocare la […] L'articolo Primo derby femminile in Serie A: Inter-Milan live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...